Alles oder Nichts
Folge 49: Daniel am Abgrund
25 Min.Ab 12
Melissa wird klar, welche weitgreifenden Folgen Daniels Alkoholsucht hat - sowohl für sie privat, als auch im Kampf gegen Olaf. Sie wendet sich an Jenni und hofft auf ihre Unterstützung. Maria macht Basti währenddessen klar, dass sie nur rein freundschaftliche Gefühle für ihn hat.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
