Alles oder Nichts
Folge 55: Ein neues Ich
24 Min.Ab 12
Daniel hat seine Alkoholsucht nicht im Griff, verwehrt aber jegliche Hilfe. Um an Geld zu kommen, schwänzt Basti die Schule, wird dabei aber von Mike erwischt. Jenni möchte ihr Styling verändern, um als Businessfrau wahrgenommen zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions