SAT.1Staffel 1Folge 58
Folge 58: In der Falle

25 Min. Ab 12

Jenni, Daniel und Melissa verbünden sich gegen Olaf. Beim Versuch, ihn auszuspionieren, stehen sie kurz davor, enttarnt zu werden. Anja möchte für ihren Traum, als Tänzerin zu arbeiten, kämpfen und geht zu einem Vortanzen. Ob sie die Tanz-Koryphäe von sich und ihrem Können überzeugen kann?

