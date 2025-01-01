Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles oder Nichts

Zerplatzte Träume?

SAT.1Staffel 1Folge 59
Zerplatzte Träume?

Zerplatzte Träume?Jetzt kostenlos streamen

Alles oder Nichts

Folge 59: Zerplatzte Träume?

25 Min.Ab 12

Melissa ist enttäuscht, weil Daniel sie erneut wegen seines Alkoholkonsums angelogen hat. Die beiden gehen auf Abstand und Melissa sucht Trost bei Boris. Ein geheimer Spender ermöglicht Basti seine Nachhilfestunden. Wer wohl hinter dem Geldsegen steckt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles oder Nichts
SAT.1
Alles oder Nichts

Alles oder Nichts

Alle 1 Staffeln und Folgen