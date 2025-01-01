Alles oder Nichts
Folge 64: Episode 64
24 Min.Ab 12
Nachdem Olaf von Boris abgewiesen wird, versucht Bea ihr Glück. Doch auch sie geht leer aus und wird von Boris gedemütigt. Das Blatt wendet sich, als sie etwas über seine Machenschaften herausfindet und ihn erpressen kann. Ines ist gefrustet, weil sie zahlreiche Follower verliert. Ein Image-Wandel muss her ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
