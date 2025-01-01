Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles oder Nichts

Episode 66

SAT.1Staffel 1Folge 66
Folge 66: Episode 66

24 Min.Ab 12

Daniel bekommt mit, wie Boris Melissa ein verstecktes Liebesgeständnis macht. Er macht sich ernsthaft Sorgen, und warnt sie vor Boris. Das stößt jedoch auf taube Ohren. Während seiner Bauarbeiten stößt Mike auf einen metallischen Gegenstand und ahnt nicht, welcher Gefahr er gerade ausgesetzt ist. Jenni erkennt Olafs und Tareks Plan und hat Gewissensbisse, weil sie Henning nicht warnen kann ...

