Alles oder Nichts
Folge 68: Episode 68
24 Min.Ab 12
Boris möchte Melissa unbedingt von sich überzeugen und alle vermeintlichen Missverständnisse aus der Welt räumen. Elke wird eifersüchtig, als sie merkt, dass Mike von einer anderen Frau angeflirtet wird. Ines setzt unterdessen auf "Sex sells", um mehr Follower anzusprechen ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions