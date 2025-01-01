Alles oder Nichts
Folge 70: Episode 70
24 Min.Ab 12
Daniel ist seit ein paar Tagen von der Bildfläche verschwunden, nur Hotte weiß wo er sich befindet. Der hält jedoch dicht und Melissa beginnt, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Als Anja erfährt, warum Rocko keine Kinder will, regt sie das zum Nachdenken an und sie hat endlich Verständnis.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions