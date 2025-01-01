Alles oder Nichts
Folge 73: Episode 73
24 Min.Ab 12
Weiterhin keine Spur von Maria - auch die Polizei kann sie nicht finden. Jenni informiert das BKA über die Machenschaften von Olaf und seinen Komplizen und hofft, dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Mike und Ulrike geben einer Zeitung, nach der erfolgreichen Bombenentschärfung, ein Interview. Elke traut ihren Augen kaum, als sie die Schlagzeile liest ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions