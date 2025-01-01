Alles oder Nichts
Folge 74: Episode 74
23 Min.Ab 12
Melissa ist geschockt und sauer, als sie merkt, dass Ines ihre Follower die ganze Zeit über Marias Verschwinden auf dem Laufenden hält. Sie sucht Trost bei Boris, doch dann taucht Daniel plötzlich wieder auf. Tarek ist beeindruckt von Ninas Scharfsinn und ihrer Umsicht in geschäftlichen Belangen. Als ein langer Weggefährte von ihr stirbt, lernt er aber auch ihre sensible Seite kennen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions