Alles oder Nichts
Folge 77: Episode 77
24 Min.Ab 12
Melissa hat endlich Beweise gegen Olaf. Kann sie ihn bei der Aufsichtsratssitzung stürzen? Ines und Jascha wollen ihre Gefühle füreinander nicht mehr unterdrücken, wissen aber, dass sie ihre Liebe nicht öffentlich ausleben können. Tarek macht deutlich, dass er weiterhin hinter Nina stehen wird.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
