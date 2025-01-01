Alles oder Nichts
Folge 81: Episode 81
24 Min.Ab 12
Jascha ist völlig verzweifelt, als er erfährt, dass Ines von der Polizei verhört wird. Er möchte ihr helfen, wird aber von Boris davon abgehalten. Daniel will sein Leben endlich in geregelte Bahnen bringen, nimmt professionelle Hilfe an und sucht sich einen Job. Elke und Mike sind seine Retter - Daniel darf im Imbiss arbeiten.
Alles oder Nichts
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
