Alles oder Nichts
Folge 84: Episode 84
24 Min.Ab 12
Ein jährlicher Wettkampf der Familie Brock steht an und die alten und neuen Familienmitglieder verbünden sich. Auch Tarek kämpft an der Seite der Brocks und schämt sich, weil er Melissa in den Rücken gefallen ist. Wird er seine Intrige noch rückgängig machen oder Melissa endgültig ans Messer liefern?
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
