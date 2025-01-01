Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 85
24 Min.Ab 12

Daniel erträgt es kaum, Melissa mit Boris zu sehen und kocht vor Eifersucht. Er möchte Boris einen Warnschuss vor den Bug geben - hat allerdings nicht mit seiner Reaktion gerechnet ... Tarek stellt sich vor Melissa und erklärt Olaf, dass er ihr nicht bewusst schaden wird. Damit wird er zum unberechenbaren Risiko für Olaf ...

SAT.1
