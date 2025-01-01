Alles oder Nichts
Folge 93: Episode 93
24 Min.Ab 6
Daniel ist am Boden zerstört, weil Boris' Intrige aufgegangen ist und Melissa sich von ihm abgewandt hat. Als er dann auch noch seinen Therapeuten Max im Gespräch mit Boris entdeckt, zieht er seine Schlüsse daraus. Jenni nimmt die Trennung von Henning sehr mit, obwohl sie diejenige war, die die Beziehung beendet hat. Anja hilft ihr, mit dem Schmerz umzugehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions