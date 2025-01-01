Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 98
24 Min.Ab 6

Sibels Hochzeit steht kurz bevor, doch durch den Konflikt zwischen ihrem Bruder Tarek und ihrem Vater droht die gesamte Feier, ins Wasser zu fallen. Basti erpresst derweil noch immer Jascha und Ines. Allerdings hat er mittlerweile seine Strategie geändert: Er ist nicht mehr auf Jaschas Geld aus, sondern auf dessen Freundschaft. Denn offenbar steht für Basti durch den engen Kontakt mit ihm nun der Weg in die Welt der attraktiven Frauen offen.

SAT.1
