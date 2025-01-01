Alles oder Nichts
Folge 99: Episode 99
24 Min.Ab 6
Nachdem Tarek und sein Vater Mehmet Sibels Hochzeit in Gefahr gebracht haben, sind beide gezwungen, ihren Konflikt ruhen zu lassen und zusammenzuarbeiten, um die Feier doch noch zu retten. Bea erhält derweil erneut einen Anruf von Olafs Handy. Sie ist verängstigt, und als sie dann auch noch in einem Aufzug stecken bleibt und der unbekannte Anrufer sie über die Sprechanlage bedroht, steigt Panik in ihr auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions