Alles was Recht ist
Folge 14: Alles was Recht ist
3 Min.Folge vom 13.07.2026
"Alles was Recht ist" kümmert sich um Rechtsfragen der Zuseherinnen und Zuseher. Ob Fragen zum Strafzettel oder Autokauf, bei Fragen rund ums Erben und das Testament oder bei Streitereien in der Nachbarschaft. Michael Irsperger bespricht juristische Fragen mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten – jeden Montag nach "Tirol heute".
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