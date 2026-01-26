Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alles was Recht ist

ORF2Staffel 1Folge 2vom 26.01.2026
Alles was Recht ist

Alles was Recht istJetzt kostenlos streamen

Alles was Recht ist

Folge 2: Alles was Recht ist

3 Min.Folge vom 26.01.2026

"Alles was Recht ist" kümmert sich um Rechtsfragen der Zuseher:innen. Ob Fragen zum Strafzettel oder Autokauf, bei Fragen rund ums Erben und das Testament oder bei Streitereien in der Nachbarschaft. Michael Irsperger bespricht juristischen Fragen mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten – jeden Montag nach "Tirol heute".

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles was Recht ist
ORF2

Alles was Recht ist

Alle 1 Staffeln und Folgen