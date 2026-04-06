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Alles was Recht ist

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ORF2Staffel 1Folge 7vom 06.04.2026
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Folge 7: Alles was Recht ist

3 Min.Folge vom 06.04.2026

"Alles was Recht ist" kümmert sich um Rechtsfragen der Zuseher:innen. Ob Fragen zum Strafzettel oder Autokauf, bei Fragen rund ums Erben und das Testament oder bei Streitereien in der Nachbarschaft. Michael Irsperger bespricht juristischen Fragen mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten – jeden Montag nach "Tirol heute".

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