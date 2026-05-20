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Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost
Folge 1: Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost
52 Min.Folge vom 20.05.2026
Ein neues Bündnis zwischen Japan, Südkorea, Taiwan und den USA verändert die Machtverhältnisse in Ostasien und richtet sich zunehmend gegen China. Die Doku beleuchtet die Chancen und Risiken dieser Allianz: Fördert sie Stabilität oder erhöht sie die Gefahr eines Konflikts? Vor Ort in Japan und Südkorea zeigt sich, wie stark die geopolitischen Spannungen die internationale Ordnung und die globale Wirtschaft beeinflussen könnten. Bildquelle: ORF/Autentic/NGLOW/Michael Müller
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Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost
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