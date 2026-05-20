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Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost

Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 20.05.2026
Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost

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Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost

Folge 1: Allianz gegen China: Neue Freunde in Fernost

52 Min.Folge vom 20.05.2026

Ein neues Bündnis zwischen Japan, Südkorea, Taiwan und den USA verändert die Machtverhältnisse in Ostasien und richtet sich zunehmend gegen China. Die Doku beleuchtet die Chancen und Risiken dieser Allianz: Fördert sie Stabilität oder erhöht sie die Gefahr eines Konflikts? Vor Ort in Japan und Südkorea zeigt sich, wie stark die geopolitischen Spannungen die internationale Ordnung und die globale Wirtschaft beeinflussen könnten. Bildquelle: ORF/Autentic/NGLOW/Michael Müller

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