Alltagsgeschichte
Folge vom 21.07.2024: Alltagsgeschichte: Fast im Wilden Westen
52 Min.Folge vom 21.07.2024
Cowboys und Indianer, Pferdeäpfel und Colt-Attrappen, Südstaaten-Generäle und ihre Ladys. Saloons, Hüte, Stiefel, Sporen, ab und zu ein Schluckerl Whiskey, aber alles historisch absolut korrekt. Sogar die Limonade wird nach einem Original-Rezept aus dem Jahre 1860 gebraut. Eine Schar Menschen, deren Herzen vollständig von der Wild-West-Welt erfasst ist. Im wirklichen Leben sind sie Nachtwächter, Verkäuferinnen, Altenpfleger, Installateure oder Pensionisten. Aber zu bestimmten Anlässen, und die finden sich zum Glück häufig, schlüpfen sie in eine andere Haut, leben sie ihre zweite Existenz. Die Dokumentation taucht tief in die skurrile Welt der verschworenen Wild-West-Szene in Österreich ein. Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt
