Alltagsgeschichte: Kleiner GrenzverkehrJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 18.07.2021: Alltagsgeschichte: Kleiner Grenzverkehr
45 Min.Folge vom 18.07.2021
In dieser Folge der "Alltagsgeschichten" unternahm Elizabeth T. Spira 1992 eine filmische Zugreise zwischen Wien und Bratislava. Sie befragte Zugreisende, was sie jeweils im Nachbarland suchen. Für die einen war es eine Reise zurück in die Vergangenheit voller Erinnerungen, für die anderen eine Reise in die Zukunft - voller Hoffnung die einen, voller Zweifel und Angst die anderen. Für manche war es eine Gegenwartsreise - Slowaken, die bei uns arbeiteten, Österreicher, die in Bratislava um wenig Geld ein opulentes Mahl zu sich nahmen. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0