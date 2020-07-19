Alltagsgeschichte: In einer kleinen KonditoreiJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.07.2020: Alltagsgeschichte: In einer kleinen Konditorei
Elizabeth T. Spira plaudert bei Kaffee und Mehlspeisen mit Stammgästen "In einer kleinen Konditorei". Gemeinsam mit Kameramann Peter Kasperak ist Spira sowohl in noblen Innenstadt-Konditoreien als auch in den süßen Tortentempeln der Vorstadt zu Besuch. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
