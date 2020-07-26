Alltagsgeschichte: Am BrunnenmarktJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 26.07.2020: Alltagsgeschichte: Am Brunnenmarkt
44 Min.Folge vom 26.07.2020
Elizabeth T. Spira porträtiert den längsten Straßenmarkt Wiens. Die renommierte Filmemacherin drehte 2004 gemeinsam mit Kameramann Martin Petritsch ein Stück spannender Alltagswelt: Am Brunnenmarkt. In Wien-Ottakring treffen Okzident und Orient aufeinander. Neben alteingesessenen Österreichern bieten Türken, Bosnier, Serben, Inder, Chinesen und Russen ihre Ware feil. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Martin Petritsch
