ORF2Folge vom 26.07.2020
44 Min.Folge vom 26.07.2020

Elizabeth T. Spira porträtiert den längsten Straßenmarkt Wiens. Die renommierte Filmemacherin drehte 2004 gemeinsam mit Kameramann Martin Petritsch ein Stück spannender Alltagswelt: Am Brunnenmarkt. In Wien-Ottakring treffen Okzident und Orient aufeinander. Neben alteingesessenen Österreichern bieten Türken, Bosnier, Serben, Inder, Chinesen und Russen ihre Ware feil. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Martin Petritsch

