Altair im Sternenland
Folge 21: Die Panne
13 Min.Ab 6
Altair und Dr. Gaul leihen sich den Wagen für einen kleinen Ausflug. Leider verlieren sie dabei einen Reifen. Grzzl gibt vor ihnen zu helfen, will aber nur in den Wagen einbrechen! Doch die beiden flüchten.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment