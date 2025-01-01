Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

Das Geburtstagsgeschenk

RiC
Staffel 1
Folge 22
Das Geburtstagsgeschenk

Altair im Sternenland

Folge 22: Das Geburtstagsgeschenk

13 Min.
Ab 6

Grzzl hat eine Bank eröffnet, aber sie ist nur für Einzahlungen und nicht für Abhebungen, allerdings weiß das keiner. Als Altair versucht, sein Erspartes abzuheben, um ein Geschenk für Gretel zu kaufen, interessiert das Grzzl recht wenig und Altair benötigt eine ganze Weile Grzzl davon zu überzeugen, dass er wirklich Altair ist.

