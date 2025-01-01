Altair im Sternenland
Folge 22: Das Geburtstagsgeschenk
13 Min.Ab 6
Grzzl hat eine Bank eröffnet, aber sie ist nur für Einzahlungen und nicht für Abhebungen, allerdings weiß das keiner. Als Altair versucht, sein Erspartes abzuheben, um ein Geschenk für Gretel zu kaufen, interessiert das Grzzl recht wenig und Altair benötigt eine ganze Weile Grzzl davon zu überzeugen, dass er wirklich Altair ist.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment