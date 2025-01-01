Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Geteiltes Leid...

RiCStaffel 1Folge 25
Geteiltes Leid...

Geteiltes Leid...Jetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 25: Geteiltes Leid...

13 Min.Ab 6

Altair und Gosho werden von Gretchen zum Tee eingeladen, und sie hat angekündigt, für dieses besondere Ereignis einen großen Kuchen zu backen. Um zu vermeiden, von dem Kuchen essen zu müssen, überreden die beiden 16 Freunde, auch zu der Party zu kommen. Gosho und Altair umgehen die Sache so geschickt, dass sie nicht einen Krümel von dem Kuchen essen. Gretchen freut sich so über die beiden, dass sie verspricht, einen noch größeren Kuchen zu backen, nur für sie alleine!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen