Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Ein echtes Abenteuer

RiCStaffel 1Folge 27
Ein echtes Abenteuer

Ein echtes AbenteuerJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 27: Ein echtes Abenteuer

13 Min.Ab 6

Gosho schreibt einen Zeitungsartikel über ein echtes Starland Abenteuer und nimmt Altair und seine Freunde zum Jahrmarkt mit. Darauf bedacht, eine gute Kritik zu bekommen, versucht Grzzl, alle Gefahren beiseite zu schaffen. Gosho ist skeptisch den völlig ungefährlichen Abenteuern gegenüber, die den jungen Leuten heutzutage geboten werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen