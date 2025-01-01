Altair im Sternenland
Folge 27: Ein echtes Abenteuer
13 Min.Ab 6
Gosho schreibt einen Zeitungsartikel über ein echtes Starland Abenteuer und nimmt Altair und seine Freunde zum Jahrmarkt mit. Darauf bedacht, eine gute Kritik zu bekommen, versucht Grzzl, alle Gefahren beiseite zu schaffen. Gosho ist skeptisch den völlig ungefährlichen Abenteuern gegenüber, die den jungen Leuten heutzutage geboten werden.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment