Altair im Sternenland
Folge 28: Dr. Gaul legt los
13 Min.Ab 6
Unzufrieden mit seiner gesellschaftlichen Stellung, beginnt Dr. Gaul eine neue Karriere... als Innenarchitekt! Bald sind seine schrecklichen Entwürfe DAS Gesprächsthema in Starland und die Einwohner fragen sich, wie sie damit leben sollen. Als er den Palast umgestaltet, sind sich alle einig, dass jetzt endlich etwas passieren muss. Und so wird ein Konzert veranstaltet mit dem Ziel, Dr. Gaul zu überzeugen, dass seine wahre Berufung die eines Comedian ist.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment