Altair im Sternenland
Folge 29: Kunst am Stiel
13 Min.Ab 6
Altair ist Modell bei einem Kunstwettbewerb im Museum. Gosho wird überlistet und gibt Vega unerlaubterweise Hilfe bei der Anfertigung ihrer Skulptur. Altair weiß darüber bescheid und macht Gosho ein schlechtes Gewissen. Soll er den königlichen Betrug aufdecken... oder Vega vor der Erniedrigung schützen, als Betrügerin dazustehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment