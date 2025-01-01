Altair im Sternenland
Folge 30: Die falsche Prinzessin
13 Min.Ab 6
Um es Vega zu ermöglichen, an der Grzzlland Party als "normales Kind" teilzunehmen, nimmt Altair einen Nachmittag ihren Platz im Palast ein. Er ahnt nicht, dass er im Kleid und Schleier enden und einer "geheimen Zeremonie" der Ladies von Starland dabei sein wird. Aber als er begreift, dass er Schleier lüften muss und von allen Anwesenden geküsst wird, weiss er dass es Zeit ist, Vega nach Hause zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment