Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Die falsche Prinzessin

RiCStaffel 1Folge 30
Die falsche Prinzessin

Die falsche PrinzessinJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 30: Die falsche Prinzessin

13 Min.Ab 6

Um es Vega zu ermöglichen, an der Grzzlland Party als "normales Kind" teilzunehmen, nimmt Altair einen Nachmittag ihren Platz im Palast ein. Er ahnt nicht, dass er im Kleid und Schleier enden und einer "geheimen Zeremonie" der Ladies von Starland dabei sein wird. Aber als er begreift, dass er Schleier lüften muss und von allen Anwesenden geküsst wird, weiss er dass es Zeit ist, Vega nach Hause zu holen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen