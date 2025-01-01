Altair im Sternenland
Folge 31: Das Sternenwäsche-Fest
13 Min.Ab 6
Beim jährlichen Sternenwäschefest hängen alle Starland Bewohner ihre Kleider auf und klopfen die Flecken heraus. Altair entdeckt, dass dies neben einer heißen Quelle und einem Seifen-Baum geschieht. Aber als plötzlich jedermanns Kleidung verschwindet, wird Altair auf eine gefährliche Rettungsaktion geschickt.
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment