RiCStaffel 1Folge 31
13 Min.Ab 6

Beim jährlichen Sternenwäschefest hängen alle Starland Bewohner ihre Kleider auf und klopfen die Flecken heraus. Altair entdeckt, dass dies neben einer heißen Quelle und einem Seifen-Baum geschieht. Aber als plötzlich jedermanns Kleidung verschwindet, wird Altair auf eine gefährliche Rettungsaktion geschickt.

RiC
