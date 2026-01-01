Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Mauler

RiCStaffel 1Folge 39
Folge 39: Die Mauler

13 Min.Ab 6

Altair hilft einem sich beklagenden Pärchen, Baumaterial und -ausrüstung aus ihrem Haus zu schaffen. Das Ergebnis ist eine Brücke im Schlafzimmer des Pärchens, eine Tür in der Rückwand ihres Hauses und Nachbarn, die den ganzen Tag ein- und ausgehen. Die Dinge werden schließlich in Ordnung gebracht, aber Altair merkt, dass einige Leute nur glücklich sind, wenn sie ständig jammern können.

RiC
