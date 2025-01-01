Altair im Sternenland
Folge 40: Der Sternenhund
13 Min.Ab 6
Die Königin trägt ein neues sternengemustertes Kleid. Zu jedermanns Erstaunen, wird sie daraufhin von Green Dog angegriffen. Während er eingesperrt ist und alle herauszufinden versuchen, was für Hund er ist, passieren seltsame Dinge mit Starlands Licht. Green Dog entkommt... und Altair findet heraus, dass er in Wirklichkeit der Große Sternenhund ist!
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment