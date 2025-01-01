Altair im Sternenland
Folge 41: Das Brauseblümchen
13 Min.Ab 6
Altair übernimmt einen höchst langweiligen Job, Assistent im Haushaltswarengeschäft. Eines Tages kommt die Königin und möchte ein neues Brauseblümchen. Sie verursacht grosses Chaos als sie dazu zwingt, die skurrilsten Kombinationen zu entwerfen... aber plötzlich erscheint das alte Brauseblümchen, wird komplett überholt und repariert und danach wieder an die Königin verkauft.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
6
Copyrights:© Your Family Entertainment