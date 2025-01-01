Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

Höflich und nett

RiCStaffel 1Folge 42
Höflich und nett

Altair im Sternenland

Folge 42: Höflich und nett

13 Min.Ab 6

Gretchen möchte Grzzls öffentliches Ansehen verbessern und bittet Altair, sein Partner bei der jährlichen Maple Pie Ernte zu sein. Wie von Altair angeraten, gibt Grzzl sein Bestes um großzügig nett zu sein. Schließlich ist es zuviel der Mühe, er versucht, die Kuchen zu stehlen. Aber das geht richtig schief, und komischerweise verbessert das noch Grzzls Ansehen!

RiC
