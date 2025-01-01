Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

RiCStaffel 1Folge 43
Folge 43: Außer Rand und Band

13 Min.Ab 6

Als TNT Altair besuchen kommt, versichert seine Mutter Gosho, dass er ein `Engel sein wird'. Aber ist es nicht! Er richtet nur Unheil an und sogar Altair wird mit hineingezogen. TNT treibt es sogar so schlimm, dass Gosho ihn eher auf die `Ins-Bett-ohne-Abendessen-Insel' schickt als seine Schandtaten seiner Mutter zu erklären.

