Altair im Sternenland
Folge 43: Außer Rand und Band
13 Min.Ab 6
Als TNT Altair besuchen kommt, versichert seine Mutter Gosho, dass er ein `Engel sein wird'. Aber ist es nicht! Er richtet nur Unheil an und sogar Altair wird mit hineingezogen. TNT treibt es sogar so schlimm, dass Gosho ihn eher auf die `Ins-Bett-ohne-Abendessen-Insel' schickt als seine Schandtaten seiner Mutter zu erklären.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment