Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Albernheiten

RiCStaffel 1Folge 44
Albernheiten

AlbernheitenJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 44: Albernheiten

13 Min.Ab 6

Per Zufall landet Altair in einer lächerlichen Rolle. Er ist erstaunt und sehr amüsiert als er merkt, die Starländer davon sehr beeindruckt sind. Mithilfe der Kinder entwickelt er viele alberne Szenen, wird von den Leuten auch noch weise genannt! Das wird für Altair schließlich so eine Bürde, dass irgendwie versuchen muss, diesen Ruf wieder loszuwerden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen