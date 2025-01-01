Altair im Sternenland
Folge 44: Albernheiten
13 Min.Ab 6
Per Zufall landet Altair in einer lächerlichen Rolle. Er ist erstaunt und sehr amüsiert als er merkt, die Starländer davon sehr beeindruckt sind. Mithilfe der Kinder entwickelt er viele alberne Szenen, wird von den Leuten auch noch weise genannt! Das wird für Altair schließlich so eine Bürde, dass irgendwie versuchen muss, diesen Ruf wieder loszuwerden.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment