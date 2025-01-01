Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Der Schönheitswettbewerb

RiCStaffel 1Folge 45
Der Schönheitswettbewerb

Der SchönheitswettbewerbJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 45: Der Schönheitswettbewerb

13 Min.Ab 6

Altair macht es Spaß, auf das Baby von Gretchens Nichte aufzupassen... bis er mit ihm einen Spaziergang in seinem schwimmenden Kinderwagen macht, und es verliert! Gosho (vom König in Rolle eines Richters beim Wettbewerb `Schönstes Baby' gedrängt) hilft Altair, die Babies auszutauschen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen