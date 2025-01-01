Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Der Kuku-Saft

RiCStaffel 1Folge 46
Der Kuku-Saft

Der Kuku-SaftJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 46: Der Kuku-Saft

13 Min.Ab 6

Altair und seine Freunde entdecken eine natürliche Quelle von heißer Schokolade, und Grzzl beginnt schnell, diese auszuschöpfen. Aber Gosho warnt vor den seltsamen Nebenwirkungen, extreme Ausgelassenheit, Schwerelosigkeit und schließlich Unsichtbarkeit! Verzweifelt sucht er nach einem Gegenmittel und die Zeit läuft ihm davon.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen