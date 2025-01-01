Altair im Sternenland
Folge 46: Der Kuku-Saft
13 Min.Ab 6
Altair und seine Freunde entdecken eine natürliche Quelle von heißer Schokolade, und Grzzl beginnt schnell, diese auszuschöpfen. Aber Gosho warnt vor den seltsamen Nebenwirkungen, extreme Ausgelassenheit, Schwerelosigkeit und schließlich Unsichtbarkeit! Verzweifelt sucht er nach einem Gegenmittel und die Zeit läuft ihm davon.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment