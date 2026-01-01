Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 47
Folge 47: Altair im Glück

13 Min.Ab 6

Ein Schnorchelfant fällt auf Altair. Dem Aberglauben nach hat Altair jetzt alles Glück vom ganzen Sternenland. Und tatsächlich, in Grzzlland räumt er alle möglichen Gewinne ab. Um das Glück für zu pachten, versucht Grzzl mit Hilfe seiner Spießgesellen, den Schnorchelfanten auf sich selber fallen zu lassen. Nach etlichen Versuchen ist Grzzl ziemlich verletzt, aber er hält sich für den glücklichsten Mann vom ganzen Sternenland. Zu dumm, dass jetzt keiner mehr gegen ihn spielen will.

