RiCStaffel 1Folge 49
Folge 49: Schirme

13 Min.Ab 6

In letzter Zeit hat Altair mit seinen Ratschlägen keine Freunde gewonnen... Aber als er einen Sonnenschirm nimmt und ihn als Regenschirm verwendet, glauben alle, er habe den Verstand verloren. Wie auch immer, der König ist fasziniert von dieser Idee. Er baut einen grossen Regenschirm und wird in die Bäume hinaufgetragen, und Altair wird dafür beschuldigt.

