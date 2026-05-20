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Altair im Sternenland

Nur ein Spiel

RiCStaffel 1Folge 50
Nur ein Spiel

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Altair im Sternenland

Folge 50: Nur ein Spiel

13 Min.Ab 6

Der König ist begeistert, als er herausfindet, dass die Kinder das Golfspielen mögen und ihren eigenen Golfplatz gebaut haben. Er übernimmt diese Idee und baut einen großen Golfplatz für Erwachsene. Grzzl kommerzialisiert das und der König kann ohne zu mogeln nicht gewinnen. Deswegen geht er zu den Kindern zurück, die ihm beibringen, dass man auch nur zum Spaß spielen kann.

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