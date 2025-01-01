Altair im Sternenland
Folge 51: Die Versteigerung
13 Min.
Die einsame Vega gibt vor, dass sie die unbezahlbare Kette ihrer Mutter verloren hat, nur um von und seinen Freunden akzeptiert zu werden. Während Altair und seine Freunde den Fall untersuchen, verschwindet die Kette aus ihrem Versteck. Vega muss Altair die Wahrheit erzählen und er muss die Kette auf einer Versteigerung wiederbekommen!
Altair im Sternenland
Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Copyrights:© Your Family Entertainment