RiCStaffel 1Folge 52
Folge 52: Das große Rennen

13 Min.Ab 6

Dr. Gaul prahlt mit seinem "Rennkönnen" und wird zu einem Wettstreit herausgefordert. Er akzeptiert und findet heraus, dass der Herausforderer ausgerechnet ein Schnorchelfant ist, geritten von TNT. wird viel gewettet, aber Dr. Gaul kann nur gewinnen, indem er das Schnorchelfant mit bestimmten Blättern füttert.

RiC
