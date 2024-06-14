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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Das Kolosseum

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 11vom 14.06.2024
Das Kolosseum

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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Folge 11: Das Kolosseum

44 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12

Experten gehen der Frage auf den Grund, zu welchem Zweck das Kolosseum in Rom erbaut wurde und was es mit den Gladiatoren auf sich hatte. Wer waren diese Männer, die in der Arena um Leben und Tod kämpften?

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