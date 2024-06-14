Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 11: Das Kolosseum
44 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12
Experten gehen der Frage auf den Grund, zu welchem Zweck das Kolosseum in Rom erbaut wurde und was es mit den Gladiatoren auf sich hatte. Wer waren diese Männer, die in der Arena um Leben und Tod kämpften?
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Alte Baukunst neu entschlüsselt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Windfall Films