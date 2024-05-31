Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 5: Ankor Wat
45 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Angkor Wat ist der größte Tempel der Welt. Archäologen versuchen herauszufinden, warum er ausgerechnet mitten im Dschungel erbaut wurde. Das wohl dunkelste Geheimnis, das bei Ausgrabungen entdeckt wurde, ist eine Art Wiederbelebungsmaschine für einen König, den seine Anhänger wie einen Gott verehrten.
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Alte Baukunst neu entschlüsselt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Windfall Films