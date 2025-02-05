Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altes Handwerk

Wer sind die Menschen, die solche Hemden tragen?

TV1Staffel 1Folge 2vom 05.02.2025
Wer sind die Menschen, die solche Hemden tragen?

Wer sind die Menschen, die solche Hemden tragen?Jetzt kostenlos streamen

Altes Handwerk

Folge 2: Wer sind die Menschen, die solche Hemden tragen?

5 Min.Folge vom 05.02.2025

Österreichs einzige Hemdenmacherin ist jung und hübsch und hört auf die Berufsbezeichnung „Pfoadlerin“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altes Handwerk
TV1
Altes Handwerk

Altes Handwerk

Alle 1 Staffeln und Folgen