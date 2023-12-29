Am Schauplatz: Die Leute vom SchlossJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 29.12.2023: Am Schauplatz: Die Leute vom Schloss
Der Adel wurde in Österreich vor mehr als 100 Jahren abgeschafft. Und trotzdem existiert er weiter. Viele der Familien mit Stammbaum hüten und pflegen ihre Traditionen und geben sie an die Kinder weiter. Ellenbogen vom Tisch, aufstehen beim Tischgebet, und immer die Contenance wahren, egal was kommt. "Man hat uns von klein auf eingeschärft, dass wir mit unserem Verhalten nicht nur uns, sondern unsere ganze Familie repräsentierten, und auch die Ethik die wir vertreten", sagt eine junge Gräfin. Ihre eigene Mutter ist eine Bürgerliche. Sie hatte es als junge Schlossherrin nicht leicht, vor allem familienintern: "Es waren zwar alle höflich, aber ich hab gespürt, dass ich nicht erwünscht war." Denn geheiratet wird bis heute vorzugsweise innerhalb der eigenen Kreise. Auch werden Väter noch als Patriarchen anerkannt - vor allem, wenn sie den Clan anführen. "Am Schauplatz" begleitet drei adelige Großfamilien aus Österreich und Deutschland. Bildquelle: ORF